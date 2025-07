Fortaleza estipula valor de venda e busca negociar Kervin, que tem sondagens da Itália

Após conversas com o staff do atleta nesta terça-feira, 8, o clube optou por permitir que o atleta busque um novo clube, seja por venda direta ou empréstimo. O meia ficou de fora para o jogo diante do Bahia, na Copa do Nordeste

Com a chegada de novas peças para plantel de Juan Pablo Vojvoda, o meia Kervin Andrade, de 20 anos, não deve continuar no Fortaleza. Conforme apurou o Esportes O POVO, o staff do jovem venezuelano esteve no Pici nesta terça-feira, 8, e o clube autorizou a busca por um novo time para o ofensivo. Com sondagens do futebol italiano, a prioridade do Fortaleza é uma venda direta, mas um empréstimo com opção de compra não é descartado.

De acordo com a apuração, a pedida inicial definida pelo clube para a venda do atleta em definitivo é de aproximadamente 6 milhões de dólares — R$ 32 milhões na cotação atual —, especialmente em uma venda direcionada ao futebol europeu. O jogador gosta de morar na capital cearense, da rotina no clube clube e está adaptado, mas deseja maior minutagem, algo que o staff avalia que não irá acontecer com a chegada dos reforços.