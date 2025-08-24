Com defesa frágil, Fortaleza sofreu 33 gols nas últimas 17 partidas que disputou

No recorte, além da derrota para o time paulista, o Leão acumula goleadas sofridas para o Flamengo e para o Botafogo, ambas por 5 a 0

Derrotado pelo Mirassol por 1 a 0 neste domingo, 24, na Arena Castelão, o Fortaleza voltou a expor problemas defensivos. Com o novo revés, o Tricolor do Pici chegou a 33 gols sofridos nos últimos 17 jogos disputados — média de quase dois por partida.

No recorte, além da derrota para o time paulista, o Leão acumula goleadas sofridas para o Flamengo e para o Botafogo, ambas por 5 a 0. Houve ainda outros jogos que evidenciaram a fragilidade do setor defensivo, como os empates contra Corinthians e Bahia, em que a equipe saiu na frente, mas não conseguiu sustentar a vantagem.