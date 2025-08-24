Com defesa frágil, Fortaleza sofreu 33 gols nas últimas 17 partidas que disputou

Com defesa frágil, Fortaleza sofreu 33 gols nas últimas 17 partidas que disputouNo recorte, além da derrota para o time paulista, o Leão acumula goleadas sofridas para o Flamengo e para o Botafogo, ambas por 5 a 0
Derrotado pelo Mirassol por 1 a 0 neste domingo, 24, na Arena Castelão, o Fortaleza voltou a expor problemas defensivos. Com o novo revés, o Tricolor do Pici chegou a 33 gols sofridos nos últimos 17 jogos disputados — média de quase dois por partida.
No recorte, além da derrota para o time paulista, o Leão acumula goleadas sofridas para o Flamengo e para o Botafogo, ambas por 5 a 0. Houve ainda outros jogos que evidenciaram a fragilidade do setor defensivo, como os empates contra Corinthians e Bahia, em que a equipe saiu na frente, mas não conseguiu sustentar a vantagem.
Leia mais
Vivendo um drama na Série A do Campeonato Brasileiro, o time comandado por Renato Paiva é o 19º colocado na tabela, com apenas 15 pontos somados. O próximo compromisso tricolor será no domingo, 31, diante do Internacional, em Porto Alegre (RS).
Confira os últimos 17 jogos do Fortaleza:
- Fortaleza 0x1 Mirassol – Brasileirão
- Vélez Sarsfield 2x0 Fortaleza – Libertadores
- Fluminense 2x1 Fortaleza – Brasileirão
- Fortaleza 0x0 Vélez Sarsfield – Libertadores
- Botafogo 5x0 Fortaleza – Brasileirão
- Corinthians 1x1 Fortaleza – Brasileirão
- Grêmio 2x1 Fortaleza – Brasileirão
- Fortaleza 3x1 Red Bull Bragantino – Brasileirão
- Fortaleza 1x1 Bahia – Brasileirão
- Fortaleza 0x1 Ceará – Brasileirão
- Bahia 2x1 Fortaleza – Nordestão
- Fortaleza 2x3 Santos – Brasileirão
- Flamengo 5x0 Fortaleza – Brasileirão
- Racing Club 1x0 Fortaleza – Libertadores
- Fortaleza 0x2 Cruzeiro – Brasileirão
- Fortaleza 1x1 Retrô (1x4 pênaltis) – Copa do Brasil
- Vasco 3x0 Fortaleza – Brasileirão