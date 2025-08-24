Mancuso desabafa após derrota do Fortaleza para o Mirassol: "As coisas não estão dando certo"Com o novo revés, o Leão do Pici segue na 19ª colocação na tabela e vê seu drama na luta contra o rebaixamento aumentar
Lateral-direito do Fortaleza, Eros Mancuso desabafou após a derrota do time para o Mirassol na noite deste domingo, 24, pela Série A do Brasileirão. Com o novo revés, o Leão do Pici segue na 19ª colocação na tabela e vê seu drama aumentar.
"É muito difícil falar neste momento. Acho que temos que continuar trabalhando. As coisas não estão dando certo. Acho que eles chegaram uma vez, marcaram o gol e não sei mais o que dizer. Estamos dando tudo de nós em campo. As coisas não estão dando certo. Temos que continuar trabalhando porque o que estamos fazendo não é suficiente. Agora, amanhã, teremos que começar a pensar no próximo jogo, que será muito difícil", comentou o jogador.
No duelo, o Tricolor do Pici teve atuação ruim, desperdiçou pênalti com Bareiro e não conseguiu sequer empatar com a equipe paulista mesmo jogando na Arena Castelão. O próximo compromisso da equipe será no domingo, 31, diante do Internacional, em Porto Alegre (RS).