Mancuso desabafa após derrota do Fortaleza para o Mirassol: "As coisas não estão dando certo"

Lateral-direito do Fortaleza, Eros Mancuso desabafou após a derrota do time para o Mirassol na noite deste domingo, 24, pela Série A do Brasileirão. Com o novo revés, o Leão do Pici segue na 19ª colocação na tabela e vê seu drama aumentar.

"É muito difícil falar neste momento. Acho que temos que continuar trabalhando. As coisas não estão dando certo. Acho que eles chegaram uma vez, marcaram o gol e não sei mais o que dizer. Estamos dando tudo de nós em campo. As coisas não estão dando certo. Temos que continuar trabalhando porque o que estamos fazendo não é suficiente. Agora, amanhã, teremos que começar a pensar no próximo jogo, que será muito difícil", comentou o jogador.