Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Mancuso desabafa após derrota do Fortaleza para o Mirassol: "As coisas não estão dando certo"

Mancuso desabafa após derrota do Fortaleza para o Mirassol: "As coisas não estão dando certo"

Com o novo revés, o Leão do Pici segue na 19ª colocação na tabela e vê seu drama na luta contra o rebaixamento aumentar
Autor João Pedro Oliveira
Autor
João Pedro Oliveira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Lateral-direito do Fortaleza, Eros Mancuso desabafou após a derrota do time para o Mirassol na noite deste domingo, 24, pela Série A do Brasileirão. Com o novo revés, o Leão do Pici segue na 19ª colocação na tabela e vê seu drama aumentar. 

"É muito difícil falar neste momento. Acho que temos que continuar trabalhando. As coisas não estão dando certo. Acho que eles chegaram uma vez, marcaram o gol e não sei mais o que dizer. Estamos dando tudo de nós em campo. As coisas não estão dando certo. Temos que continuar trabalhando porque o que estamos fazendo não é suficiente. Agora, amanhã, teremos que começar a pensar no próximo jogo, que será muito difícil", comentou o jogador.

Leia mais

No duelo, o Tricolor do Pici teve atuação ruim, desperdiçou pênalti com Bareiro e não conseguiu sequer empatar com a equipe paulista mesmo jogando na Arena Castelão. O próximo compromisso da equipe será no domingo, 31, diante do Internacional, em Porto Alegre (RS).

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar