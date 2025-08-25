Árbitro explica pênalti anulado em Fortaleza x Mirassol: "Defendeu o rosto"

Allanzinho sofreu o primeiro pênalti, perdido por Bareiro. No segundo, anulado pela arbitragem, foi também quem chutou a bola que bateu no braço do defensor / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

O Fortaleza chegou a ter um segundo pênalti assinalado na derrota para o Mirassol, por 1 a 0, na noite deste domingo, 24, mas o árbitro Bruno Pereira Vasconcelos foi ao vídeo e anulou a infração. A análise do lance pela arbitragem de campo de vídeo foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na manhã desta segunda-feira, 25. No momento em que marcou a penalidade em campo, Bruno viu Allanzinho chutar de fora da área e acertar a mão do volante Danielzinho, do Leão Caipira. Contudo, o árbitro responsável pelo VAR, Wagner Reway, sugeriu a análise no vídeo, onde a dupla chegou à conclusão que o defensor levantou o braço somente para defender o rosto. Assim, anularam a penalidade.