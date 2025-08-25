Árbitro explica pênalti anulado em Fortaleza x Mirassol: "Defendeu o rosto"O Tricolor pediu um segundo pênalti na partida, após Allanzinho chutar de fora da área e a bola acertar a mão de Danielzinho, do Mirassol
O Fortaleza chegou a ter um segundo pênalti assinalado na derrota para o Mirassol, por 1 a 0, na noite deste domingo, 24, mas o árbitro Bruno Pereira Vasconcelos foi ao vídeo e anulou a infração. A análise do lance pela arbitragem de campo de vídeo foi divulgada pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) na manhã desta segunda-feira, 25.
No momento em que marcou a penalidade em campo, Bruno viu Allanzinho chutar de fora da área e acertar a mão do volante Danielzinho, do Leão Caipira. Contudo, o árbitro responsável pelo VAR, Wagner Reway, sugeriu a análise no vídeo, onde a dupla chegou à conclusão que o defensor levantou o braço somente para defender o rosto. Assim, anularam a penalidade.
Quando solicitou a ida do árbitro ao vídeo, Wagner explicou que o atleta do Leão Caipira tentou apenas defender o rosto e não ampliou o espaço corporal. "Está protegendo rosto. A mão está na frente, defendendo o rosto. A bola está próxima também", disse a equipe do VAR.
Por sua vez, Bruno Pereira detalhou que viu diferente quando estava em campo, mas concordou com a análise. Segundo ele, mesmo sem o braço, a bola bateria entre o peito e o ombro de Danielzinho, sem ir na direção do gol.
"Diferente do que vi no campo, vejo essa mão lateralizada na segunda imagem, ela não está defendendo o rosto. Se não pega no braço, iria entre o peito e o ombro. Vou voltar e mudar a decisão", explica.
Na volta para o campo, algum jogador do Fortaleza contestou a decisão, mas o árbitro explicou: "Ele está protegendo o rosto. Se fosse com você, você não ia querer".
O lance foi novamente gerado pelo atacante Allanzinho, que também sofreu o pênalti validado para o Tricolor no jogo. Na análise do VAR, ele foi pisado pelo defensor do Mirassol e derrubado. Na cobrança, Adam Bareiro desperdiçou a batida e o rebote gerado.