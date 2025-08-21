Torcedores do Fortaleza cobram Renato Paiva e elenco em protesto contra má fase

Torcida do Fortaleza em protesto no Aeroporto Internacional Pinto Martins / Crédito: Reprodução/Redes sociais

Torcedores do Fortaleza foram à sede do clube, no bairro Jóquei, na noite dessa quarta-feira, 20, para protestar contra a má fase da equipe e cobrar posicionamento do elenco. Mais cedo, o mesmo grupo já havia se manifestado no Aeroporto Internacional Pinto Martins, durante o desembarque da delegação tricolor, e chegou a cobrar o diretor de futebol Sérgio Papellin. Em seguida, os torcedores se dirigiram ao Centro de Excelência Alcides Santos, onde buscaram diálogo com os jogadores e o técnico Renato Paiva. No encontro, Paiva reafirmou o compromisso com o clube, pediu compreensão pelo mau momento vivido e reforçou a importância do apoio ao clube nas arquibancadas.

Ainda em conversa com os torcedores, o técnico protuguês explicou as mudanças e subtituições que realizou no time nos últimos jogos. "Vim com muita vontade pra cá e tenho toda vontade do mundo de tirar o Fortaleza desta situação. Mas precisamos de vocês (torcida) também", disse o treinador do Leão. Deyverson na mira O atacante Deyverson também foi alvo das cobranças. Os torcedores pediram uma postura mais séria dentro de campo e criticaram as atitudes consideradas como "brincadeiras" durante as partidas.

"Deyverson, quer brincar? Brinca quando time estiver ganhando de 3 a 0, mas tu quer brincar em um 0 a 0", reclamou um torcedor.