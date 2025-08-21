Torcedores do Fortaleza cobram Renato Paiva e elenco em protesto contra má fase

Torcedores do Fortaleza cobram Renato Paiva e elenco em protesto contra má faseGrupo de tricolores se reuniram para conversar com o a delegação tricolor na sede do clube
Torcedores do Fortaleza foram à sede do clube, no bairro Jóquei, na noite dessa quarta-feira, 20, para protestar contra a má fase da equipe e cobrar posicionamento do elenco. Mais cedo, o mesmo grupo já havia se manifestado no Aeroporto Internacional Pinto Martins, durante o desembarque da delegação tricolor, e chegou a cobrar o diretor de futebol Sérgio Papellin.
Em seguida, os torcedores se dirigiram ao Centro de Excelência Alcides Santos, onde buscaram diálogo com os jogadores e o técnico Renato Paiva. No encontro, Paiva reafirmou o compromisso com o clube, pediu compreensão pelo mau momento vivido e reforçou a importância do apoio ao clube nas arquibancadas.
Ainda em conversa com os torcedores, o técnico protuguês explicou as mudanças e subtituições que realizou no time nos últimos jogos.
"Vim com muita vontade pra cá e tenho toda vontade do mundo de tirar o Fortaleza desta situação. Mas precisamos de vocês (torcida) também", disse o treinador do Leão.
Deyverson na mira
O atacante Deyverson também foi alvo das cobranças. Os torcedores pediram uma postura mais séria dentro de campo e criticaram as atitudes consideradas como “brincadeiras” durante as partidas.
"Deyverson, quer brincar? Brinca quando time estiver ganhando de 3 a 0, mas tu quer brincar em um 0 a 0", reclamou um torcedor.
Má fase
Após a derrota de 2 a 1 para o Fluminense na Série A, o Fortaleza assumiu a vice-lanterna da tabela e agravou ainda mais sua situação no certame. Assim, a eliminação para o Vélez Sarsfield na Libertadores aumenta a pressão por uma recuperação da equipe tricolor no Brasileirão.
O Fortaleza volta a campo neste domingo, 24, quando recebe o Mirassol na Arena Castelão, às 18h30min. O duelo acontece pela 21ª rodada da Série A.
