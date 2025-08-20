Ravenna, atacante do Fortaleza, é convocada para a seleção feminina Sub-17

Ravenna, atacante do Fortaleza, é convocada para a seleção feminina Sub-17Atleta leonina participará de preparação para a Copa do Mundo Feminina Sub-17
Atacante destaque das categorias de base do time feminino do Fortaleza, Ravenna foi convocada mais uma vez para a seleção brasileira Sub-17 da modalidade. A atleta leonina fará parte entre os dias 26 de agosto e 4 de setembro do grupo que se prepara no CT Dartanhã, em Guararema (SP), para a disputa da Copa do Mundo da categoria, que irá ocorrer entre os dias 17 de outubro e 8 novembro.
Essa é a quarta convocação da jogadora das Leoas para defender o Brasil. Foram três ocasiões pela categoria Sub-17 e, mais recentemente, ela esteve na lista de jogadoras chamadas para um período de treinamento com o grupo Sub-20.
A convocação para uma categoria acima ocorreu após a atleta se destacar no Sul-Americano Sub-17. Na competição continental, marcou dois gols e contribuiu diretamente para a campanha que garantiu o Brasil na próxima edição do Mundial.
Conheça Ravenna
Ponta de velocidade, Ravenna é natural de Feira de Santana, na Bahia, e chegou ao Fortaleza em 2023 após ser observada pelo Departamento de Inteligência das Categorias de Base do clube. De lá para cá, ela defendeu as Leoas no Campeonato Cearense Sub-17 em 2023 e foi campeã com o grupo em 2024. Ela também atuou em duas Copinhas, no Campeonato Brasileiro Sub-20 e no Campeonato Cearense adulto.
Veja lista de atletas convocadas:
- Goleiras: Morganti – Corinthians, Clara – Internacional, Jhennifer – Ferroviária, Josi – Grêmio;
- Defensoras: Allyne – Grêmio, Andreyna – Ferroviária, Danny – Corinthians, Dulce – Corinthians, Bela – Beach FC (EUA), Isadora Rech – Internacional, Kaillany – Corinthians, Letícia Pinho – Flamengo, Marina Campillo – São Paulo;
- Meio-campistas: Evelin – Santos, Gabi Rolnik – Benfica (POR), Hellena – Ferroviária, Julia Faria – Corinthians, Kathrylin Xisto – Internacional, Kaylane – Flamengo Lara Mel - Corinthians, Myllena – São Paulo, Pepê – Corinthians;
- Atacantes: Ana Lays – Grêmio, Gabi Pusch – Ferroviária, Ana Cruz – São Paulo, Laura Dupont – Internacional, Maria – Grêmio e Ravenna – Fortaleza.