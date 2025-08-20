Ravenna, atacante do Fortaleza, é convocada para a seleção feminina Sub-17

Atacante destaque das categorias de base do time feminino do Fortaleza, Ravenna foi convocada mais uma vez para a seleção brasileira Sub-17 da modalidade. A atleta leonina fará parte entre os dias 26 de agosto e 4 de setembro do grupo que se prepara no CT Dartanhã, em Guararema (SP), para a disputa da Copa do Mundo da categoria, que irá ocorrer entre os dias 17 de outubro e 8 novembro.

Essa é a quarta convocação da jogadora das Leoas para defender o Brasil. Foram três ocasiões pela categoria Sub-17 e, mais recentemente, ela esteve na lista de jogadoras chamadas para um período de treinamento com o grupo Sub-20.