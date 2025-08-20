Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ravenna, atacante do Fortaleza, é convocada para a seleção feminina Sub-17

Atleta leonina participará de preparação para a Copa do Mundo Feminina Sub-17
Autor Iara Costa
Autor
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ver perfil do autor
Atacante destaque das categorias de base do time feminino do Fortaleza, Ravenna foi convocada mais uma vez para a seleção brasileira Sub-17 da modalidade. A atleta leonina fará parte entre os dias 26 de agosto e 4 de setembro do grupo que se prepara no CT Dartanhã, em Guararema (SP), para a disputa da Copa do Mundo da categoria, que irá ocorrer entre os dias 17 de outubro e 8 novembro.

Essa é a quarta convocação da jogadora das Leoas para defender o Brasil. Foram três ocasiões pela categoria Sub-17 e, mais recentemente, ela esteve na lista de jogadoras chamadas para um período de treinamento com o grupo Sub-20.

A convocação para uma categoria acima ocorreu após a atleta se destacar no Sul-Americano Sub-17. Na competição continental, marcou dois gols e contribuiu diretamente para a campanha que garantiu o Brasil na próxima edição do Mundial.

+ Leia também: CBF quer apenas o lucro da Copa de 2027, nunca a evolução do futebol feminino

Conheça Ravenna

Ponta de velocidade, Ravenna é natural de Feira de Santana, na Bahia, e chegou ao Fortaleza em 2023 após ser observada pelo Departamento de Inteligência das Categorias de Base do clube. De lá para cá, ela defendeu as Leoas no Campeonato Cearense Sub-17 em 2023 e foi campeã com o grupo em 2024. Ela também atuou em duas Copinhas, no Campeonato Brasileiro Sub-20 e no Campeonato Cearense adulto.

Veja lista de atletas convocadas:

  • Goleiras: Morganti – Corinthians, Clara – Internacional, Jhennifer – Ferroviária, Josi – Grêmio;
  • Defensoras: Allyne – Grêmio, Andreyna – Ferroviária, Danny – Corinthians, Dulce – Corinthians, Bela – Beach FC (EUA), Isadora Rech – Internacional, Kaillany – Corinthians, Letícia Pinho – Flamengo, Marina Campillo – São Paulo;
  • Meio-campistas: Evelin – Santos, Gabi Rolnik – Benfica (POR), Hellena – Ferroviária, Julia Faria – Corinthians, Kathrylin Xisto – Internacional, Kaylane – Flamengo Lara Mel - Corinthians, Myllena – São Paulo, Pepê – Corinthians;
  • Atacantes: Ana Lays – Grêmio, Gabi Pusch – Ferroviária, Ana Cruz – São Paulo, Laura Dupont – Internacional, Maria – Grêmio e Ravenna – Fortaleza.

