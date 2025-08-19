Thiago Minhoca analisa o que Fortaleza precisa para avançar na Libertadores

Para o comentárista, o problema do Fortaleza não é falta de qualidade, mas sim as péssimas decisões tomadas pelos jogadores

O Fortaleza enfrenta o Vélez Sarsfield nesta terça-feira, 19, às 19 horas, no estádio José Amalfitani, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Com um 0 a 0 no jogo da ida, disputado no Castelão, o Leão precisa da sua segunda vitória em território argentino para classificar para as oitavas de final.

Para Thiago Minhoca, comentarista da rádio O POVO CBN, o problema do Fortaleza não é falta de qualidade, mas sim as péssimas decisões tomadas pelos jogadores, tanto de ataque como de defesa.