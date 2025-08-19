Vélez x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pela Libertadores

Vélez x Fortaleza: onde assistir ao vivo e online pela LibertadoresJogo da Libertadores entre Vélez e Fortaleza é nesta terça-feira, 19, e tem transmissão ao vivo; confira onde assistir ao vivo e horário
Vélez e Fortaleza se enfrentam hoje, terça-feira, 19 de agosto (19/08), em jogo de volta válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025. A partida será disputada no Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina, às 19 horas. (horário de Brasília).
O confronto terá transmissão ao vivo na ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming). Confira onde vai passar a partida, como assistir e horário ao final do texto.
Vélez x Fortaleza: como chegam os times
Para o jogo em Buenos Aires, o técnico Renato Paiva não poderá contar com quatro jogadores: o goleiro Brenno, o zagueiro Kuscevic, os meias Matheus Pereira e Pochettino, e o atacante Moisés, todos lesionados. Em compensação, Marinho e Gustavo Mancha, que não atuaram na derrota para o Fluminense, no Maracanã, viajaram com a delegação.
Rival do Fortaleza, o Vélez terá apoio massivo da torcida, que deve lotar o José Amalfitani. Em fase de recuperação, a equipe argentina perdeu apenas uma vez desde a volta da pausa do Super Mundial, em julho. No período, foram sete jogos, com três vitórias, três empates e uma derrota. No último sábado, inclusive, o time venceu o Independiente pelo campeonato nacional.
Em relação ao duelo, o técnico Guillermo Schelotto não deve promover grandes mudanças em relação à escalação da partida de ida. A principal novidade pode ser a entrada de Machuca como titular. Entre as ausências, o treinador segue sem o meia Agustín Bouzat, capitão do El Fortín. (Com Mateus Moura)
Vélez x Fortaleza: onde assistir ao vivo ao jogo da Libertadores
- ESPN: canal de TV fechada
- Disney+: serviço de streaming
Libertadores: dia e horário do jogo Vélez x Fortaleza
Terça-feira, 19 de agosto (19/08), às 19 horas (horário de Brasília).
Onde será Vélez x Fortaleza
Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina
