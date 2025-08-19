Momento na Série A pode atrapalhar o Fortaleza na Libertadores?Em caso de vitória leonina, o Tricolor igualaria o Bahia como o Nordestino que foi mais longe, quartas de final, no torneio continental
O Fortaleza enfrenta o Vélez Sarsfield nesta terça-feira, 19, às 19 horas, no estádio José Amalfitani, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores. Em caso de vitória leonina, o Tricolor igualaria o Bahia como o Nordestino que foi mais longe, quartas de final, no torneio continental.
Na opinião dos comentaristas do programa Esportes do Povo, da rádio O POVO CBN, apesar da má fase do Fortaleza na temporada, um triunfo neste jogo poderia dar maior confiança ao grupo de jogadores e, consequentemente, ajudar na briga contra o rebaixamento.
