Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Ser eliminado na Libertadores poderia ser bom para o Fortaleza?

Ser eliminado na Libertadores poderia ser bom para o Fortaleza?

Fernando Graziani acredita que a competição internacional foi minimizada por culpa do próprio Fortaleza
Autor Esportes O POVO
Autor
Esportes O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fortaleza enfrenta o Vélez Sarsfield nesta terça-feira, 19, às 19 horas, no estádio José Amalfitani, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores. A partida ocorre após mais uma derrota do Tricolor no brasileiro e levanta dúvidas sobre a importância do torneio em meio a uma temporada ruim do Leão.

Fernando Graziani, colunista do O POVO+ e comentarista da rádio O POVO CBN, acredita que a competição internacional foi minimizada por culpa do próprio Fortaleza. Além disso, o jornalista pontua que uma eventual não influencia na disputa do campeonato brasileiro.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Leia mais

 

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar