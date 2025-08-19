Ser eliminado na Libertadores poderia ser bom para o Fortaleza?Fernando Graziani acredita que a competição internacional foi minimizada por culpa do próprio Fortaleza
O Fortaleza enfrenta o Vélez Sarsfield nesta terça-feira, 19, às 19 horas, no estádio José Amalfitani, em duelo válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores. A partida ocorre após mais uma derrota do Tricolor no brasileiro e levanta dúvidas sobre a importância do torneio em meio a uma temporada ruim do Leão.
Fernando Graziani, colunista do O POVO+ e comentarista da rádio O POVO CBN, acredita que a competição internacional foi minimizada por culpa do próprio Fortaleza. Além disso, o jornalista pontua que uma eventual não influencia na disputa do campeonato brasileiro.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Leia mais
Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente