Transmissão de Vélez x Fortaleza: assistir ao vivo ao jogo hoje, 19

Transmissão de Vélez x Fortaleza: assistir ao vivo ao jogo hoje, 19Pela Libertadores, Vélez e Fortaleza duelam hoje, 19, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Vélez e Fortaleza se enfrentam hoje, terça-feira (19/08), às 19 horas (horário de Brasília), em jogo de volta válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025.
Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.
O jogo com imagens terá transmissão da ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming).
Transmissão de Vélez x Fortaleza: assistir ao vivo ao jogo da Libertadores hoje, 19
Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO
Transmissão paga
- ESPN: canal de TV fechada
- Disney+: serviço de streaming
Libertadores: dia e horário do jogo Vélez x Fortaleza
Terça-feira, 19 de agosto (19/08), às 19 horas (horário de Brasília)
Onde será Vélez x Fortaleza
Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina