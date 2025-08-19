Transmissão de Vélez x Fortaleza: assistir ao vivo ao jogo hoje, 19

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Pela Libertadores, Vélez e Fortaleza duelam hoje, 19, com transmissão ao vivo; assista online e grátis à narração do jogo pela O POVO CBN
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Vélez e Fortaleza se enfrentam hoje, terça-feira (19/08), às 19 horas (horário de Brasília), em jogo de volta válido pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América 2025.

Você pode acompanhar a transmissão da partida online grátis logo abaixo, pela narração da Rádio O POVO CBN e O POVO CBN Cariri, no YouTube do O POVO.

O jogo com imagens terá transmissão da ESPN (canal de TV fechada) e na Disney+ (serviço de streaming).

Assista no player acima ou direto do YouTube do O POVO

Transmissão paga

  • ESPN: canal de TV fechada
  • Disney+: serviço de streaming

Libertadores: dia e horário do jogo Vélez x Fortaleza

Terça-feira, 19 de agosto (19/08), às 19 horas (horário de Brasília)

Onde será Vélez x Fortaleza

Estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina

