Eliminado e em crise, Fortaleza soma apenas uma vitória nos últimos 17 jogos

Eliminado e em crise, Fortaleza soma apenas uma vitória nos últimos 17 jogosÚnico triunfo no recorte ocorreu diante do Red Bull Bragantino, pela 17ª rodada da Série A. Nos demais jogos, foram cinco empates e 11 derrotas
O Fortaleza se despediu da Copa Libertadores da América na noite desta terça-feira, 19, ao ser derrotado pelo Vélez Sarsfield por 2 a 0, em Buenos Aires, no duelo de volta das oitavas de final. Além da eliminação, o revés diante dos argentinos ampliou a sequência negativa do Leão do Pici em 2024.
Em má fase, o Tricolor soma apenas uma vitória nas últimas 17 partidas. O único triunfo no recorte ocorreu diante do Red Bull Bragantino, pela 17ª rodada da Série A. Nos demais jogos, foram cinco empates e 11 derrotas.
Os reveses aconteceram frente a Vasco, Cruzeiro, Racing, Flamengo, Santos, Bahia, Ceará, Grêmio, Botafogo, Fluminense e o próprio Vélez. Já os empates foram com Bucaramanga, Retrô, Bahia, Corinthians e Vélez.
Eliminado do torneio continental, o Fortaleza volta agora suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde ocupa a 19ª colocação. O próximo compromisso será no domingo (24), contra o Mirassol, na Arena Castelão.