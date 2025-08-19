Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Eliminado e em crise, Fortaleza soma apenas uma vitória nos últimos 17 jogos

Eliminado e em crise, Fortaleza soma apenas uma vitória nos últimos 17 jogos

Único triunfo no recorte ocorreu diante do Red Bull Bragantino, pela 17ª rodada da Série A. Nos demais jogos, foram cinco empates e 11 derrotas
Autor João Pedro Oliveira
Autor
João Pedro Oliveira Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fortaleza se despediu da Copa Libertadores da América na noite desta terça-feira, 19, ao ser derrotado pelo Vélez Sarsfield por 2 a 0, em Buenos Aires, no duelo de volta das oitavas de final. Além da eliminação, o revés diante dos argentinos ampliou a sequência negativa do Leão do Pici em 2024.

Em má fase, o Tricolor soma apenas uma vitória nas últimas 17 partidas. O único triunfo no recorte ocorreu diante do Red Bull Bragantino, pela 17ª rodada da Série A. Nos demais jogos, foram cinco empates e 11 derrotas.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Leia mais

Os reveses aconteceram frente a Vasco, Cruzeiro, Racing, Flamengo, Santos, Bahia, Ceará, Grêmio, Botafogo, Fluminense e o próprio Vélez. Já os empates foram com Bucaramanga, Retrô, Bahia, Corinthians e Vélez.

Eliminado do torneio continental, o Fortaleza volta agora suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde ocupa a 19ª colocação. O próximo compromisso será no domingo (24), contra o Mirassol, na Arena Castelão.


Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar