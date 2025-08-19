Eliminado e em crise, Fortaleza soma apenas uma vitória nos últimos 17 jogos

Único triunfo no recorte ocorreu diante do Red Bull Bragantino, pela 17ª rodada da Série A. Nos demais jogos, foram cinco empates e 11 derrotas

O Fortaleza se despediu da Copa Libertadores da América na noite desta terça-feira, 19, ao ser derrotado pelo Vélez Sarsfield por 2 a 0, em Buenos Aires, no duelo de volta das oitavas de final. Além da eliminação, o revés diante dos argentinos ampliou a sequência negativa do Leão do Pici em 2024.

Em má fase, o Tricolor soma apenas uma vitória nas últimas 17 partidas. O único triunfo no recorte ocorreu diante do Red Bull Bragantino, pela 17ª rodada da Série A. Nos demais jogos, foram cinco empates e 11 derrotas.