Breno Lopes lamenta derrota para Fluminense e admite frustração com temporada do Fortaleza

No duelo que marcou o início do returno da Série A deste ano, o Tricolor do Pici viu os cariocas abrirem 2 a 0 no placar, enquanto Breno descontou aos 28 do 2º tempo

Logo após o fim do confronto, o artilheiro leonino no duelo lamentou o resultado da partida e fez um desabafo sobre a “temporada frustrante” do escrete cearense.

O Fortaleza foi derrotado pelo Fluminense na tarde deste sábado, 16, no estádio Maracanã, no Rio de Janeiro. No duelo que marcou o início do returno da Série A deste ano, o Tricolor do Pici viu os cariocas abrirem 2 a 0 no placar, enquanto o Leão descontou com gol de Breno Lopes, aos 28 minutos da etapa final.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Hoje a gente sabia da dificuldade que seria o jogo, mas precisávamos dos pontos. Não estávamos contando com essa derrota […] Tem sido uma temporada difícil, pedir para o torcedor não abandonar a gente. Nós também estamos incomodados com essa situação, tem sido frustrante para todos, mas vamos lutar até o final”, disse Breno Lopes.

“Enquanto houver chance, a gente vai lutar para tirar o Fortaleza dessa situação. Nem nós, nem nossas famílias, nem o torcedor merecemos passar por isso, mas essa é a nossa realidade hoje. Vamos ter que brigar até o fim para sair dessa condição”, indagou.

Apesar do gol marcado no “Templo do Futebol”, o camisa 26 ressaltou a dura realidade do Fortaleza nesta Série A, mas reafirmou a luta do elenco de Renato Paiva até o fim da competição.

“Agora não importa fazer gol, o que precisamos é de vitória. Trocaria esse gol pelo resultado positivo. Sabemos bem qual é a nossa realidade, mas, como falei, ninguém vai baixar a cabeça. Vamos lutar até dezembro para tirar o Fortaleza dessa situação”, afirmou.