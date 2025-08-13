Torcedores do Fortaleza protestam contra tarifaço de Trump com faixa provocativa no Castelão

Uma faixa com ofensas ao mandatário norte-americano foi erguida em um dos setores das arquibancadas. O jogo válido pelas oitavas de final da Libertadores terminou empatado em 0 a 0

Torcedores do Fortaleza protestaram contra o tarifaço de 50% imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros, durante a partida da equipe contra o Vélez , na Arena Castelão, na noite dessa terça-feira, 12. Uma faixa com ofensas ao mandatário norte-americano foi erguida em um dos setores das arquibancadas.

O tarifaço sobre parte das exportações brasileiras para os Estados Unidos entrou em vigor no último dia 6. Entre os produtos afetados pela sobretaxa estão café, frutas, pescados e carnes.

A medida atinge 35,9% das mercadorias enviadas ao mercado estadunidense, o que representa 4% das exportações brasileiras. Cerca de 700 produtos do Brasil ficaram fora da taxação.

Nesta quarta-feira, 13, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinará uma medida provisória (MP) criando uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para empresas brasileiras prejudicadas pelo tarifaço imposto por Donald Trump.