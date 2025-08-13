Torcedores do Fortaleza protestam contra tarifaço de Trump com faixa provocativa no Castelão

Torcedores do Fortaleza protestam contra tarifaço de Trump com faixa provocativa no CastelãoUma faixa com ofensas ao mandatário norte-americano foi erguida em um dos setores das arquibancadas. O jogo válido pelas oitavas de final da Libertadores terminou empatado em 0 a 0
Torcedores do Fortaleza protestaram contra o tarifaço de 50% imposto pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a produtos brasileiros, durante a partida da equipe contra o Vélez, na Arena Castelão, na noite dessa terça-feira, 12. Uma faixa com ofensas ao mandatário norte-americano foi erguida em um dos setores das arquibancadas.
“Tarifaço is my eggs. Corno véi” (sic), dizia a faixa.
O tarifaço sobre parte das exportações brasileiras para os Estados Unidos entrou em vigor no último dia 6. Entre os produtos afetados pela sobretaxa estão café, frutas, pescados e carnes.
A medida atinge 35,9% das mercadorias enviadas ao mercado estadunidense, o que representa 4% das exportações brasileiras. Cerca de 700 produtos do Brasil ficaram fora da taxação.
Nesta quarta-feira, 13, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinará uma medida provisória (MP) criando uma linha de crédito de R$ 30 bilhões para empresas brasileiras prejudicadas pelo tarifaço imposto por Donald Trump.
Empate sem gols entre Fortaleza e Vélez
Fortaleza e Vélez empataram em 0 a 0 no jogo de ida das oitavas de final da Libertadores. A partida de volta está marcada para a próxima terça-feira, 19, no estádio José Amalfitani, em Buenos Aires, na Argentina. Em caso de novo empate, a vaga será definida nos pênaltis. Uma vitória simples de qualquer um dos clubes no tempo regulamentar garante a classificação às quartas de final.