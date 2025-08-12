Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Breno Lopes defende trabalho de Paiva e destaca esforço do Fortaleza contra o Vélez

Atleta falou com a imprensa após o empate sem gols do Leão do Pici diante da equipe argentina pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, na Arena Castelão
Autor Iara Costa
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
O Breno Lopes foi um dos atletas do Fortaleza a falar com a imprensa após o empate da equipe tricolor diante do Vélez na noite desta terça-feira, 12, na Arena Castelão, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O atacante lamentou os resultados mais recentes do grupo leonino, mas defendeu que a equipe tem mostrado evolução.

"A gente tem feito bons jogos, tirando esse e o contra o Botafogo. Um jogo para se esquecer. Acho que a gente vinha fazendo bons jogos. Contra o Grêmio não fizemos um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente foi até o final buscando o empate. A gente tem evoluído sim, tá criando muita oportunidade de gol e tá faltando o capricho final pra gente fazer o gol", frisou ele, que também aproveitou a oportunidade para defender o trabalho do técnico Renato Paiva.

"É acreditar. É o nosso treinador. A gente tá fechado com ele e a gente quer, o quanto antes, mudar essa situação que estamos vivendo, voltar a ter bons resultados", concluiu.

Dentro dessa defesa ao treinador português, que atualmente contabiliza duas derrotas, três empates e uma vitória como comandante técnico do Fortaleza, Breno Lopes também salientou o esforço feito pela equipe, que segundo ele deve se estender no jogo de volta, no qual o Leão terá que buscar um resultado positivo na Argentina para avançar às quartas do certame continental.

"Hoje, o que tem a destacar é o esforço da equipe. A gente criou, correu muito. (...) E em jogo de mata-mata, temos grandes jogadores experientes do clube, que viveu grandes momentos na Libertadores, e vamos usar essa experiência ao chegar na Argentina", concluiu o atacante.

