Breno Lopes defende trabalho de Paiva e destaca esforço do Fortaleza contra o Vélez

Breno Lopes defende trabalho de Paiva e destaca esforço do Fortaleza contra o VélezAtleta falou com a imprensa após o empate sem gols do Leão do Pici diante da equipe argentina pelo jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, na Arena Castelão
O Breno Lopes foi um dos atletas do Fortaleza a falar com a imprensa após o empate da equipe tricolor diante do Vélez na noite desta terça-feira, 12, na Arena Castelão, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O atacante lamentou os resultados mais recentes do grupo leonino, mas defendeu que a equipe tem mostrado evolução.
"A gente tem feito bons jogos, tirando esse e o contra o Botafogo. Um jogo para se esquecer. Acho que a gente vinha fazendo bons jogos. Contra o Grêmio não fizemos um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente foi até o final buscando o empate. A gente tem evoluído sim, tá criando muita oportunidade de gol e tá faltando o capricho final pra gente fazer o gol", frisou ele, que também aproveitou a oportunidade para defender o trabalho do técnico Renato Paiva.
"É acreditar. É o nosso treinador. A gente tá fechado com ele e a gente quer, o quanto antes, mudar essa situação que estamos vivendo, voltar a ter bons resultados", concluiu.
Dentro dessa defesa ao treinador português, que atualmente contabiliza duas derrotas, três empates e uma vitória como comandante técnico do Fortaleza, Breno Lopes também salientou o esforço feito pela equipe, que segundo ele deve se estender no jogo de volta, no qual o Leão terá que buscar um resultado positivo na Argentina para avançar às quartas do certame continental.
"Hoje, o que tem a destacar é o esforço da equipe. A gente criou, correu muito. (...) E em jogo de mata-mata, temos grandes jogadores experientes do clube, que viveu grandes momentos na Libertadores, e vamos usar essa experiência ao chegar na Argentina", concluiu o atacante.