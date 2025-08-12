Breno Lopes defende trabalho de Paiva e destaca esforço do Fortaleza contra o Vélez

Breno Lopes lamenta lance perdido em Fortaleza x Vélez / Crédito: FCO FONTENELE

O Breno Lopes foi um dos atletas do Fortaleza a falar com a imprensa após o empate da equipe tricolor diante do Vélez na noite desta terça-feira, 12, na Arena Castelão, pelas oitavas de final da Copa Libertadores. O atacante lamentou os resultados mais recentes do grupo leonino, mas defendeu que a equipe tem mostrado evolução. "A gente tem feito bons jogos, tirando esse e o contra o Botafogo. Um jogo para se esquecer. Acho que a gente vinha fazendo bons jogos. Contra o Grêmio não fizemos um bom primeiro tempo, mas no segundo tempo a gente foi até o final buscando o empate. A gente tem evoluído sim, tá criando muita oportunidade de gol e tá faltando o capricho final pra gente fazer o gol", frisou ele, que também aproveitou a oportunidade para defender o trabalho do técnico Renato Paiva.