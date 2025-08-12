Tumulto e correria são registrados fora da Arena Castelão após empate do Fortaleza com o Vélez

Uma briga generalizada envolvendo integrantes de torcida organizada do Fortaleza foi registrada na saída da Arena Castelão, na noite desta terça-feira, 12. A confusão ocorreu após o empate sem gols entre a equipe tricolor e o Vélez Sarsfield. As equipes jogaram em partida de ida válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

Na ocasião, o Leão registrou o seu menor público como mandante na competição continental. Vivendo uma má fase e vindo de uma goleada em casa diante do Botafogo, o Leão do Pici reuniu 27.955 torcedores presentes no Gigante da Boa Vista.

