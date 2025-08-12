Tumulto e correria são registrados fora da Arena Castelão após empate do Fortaleza com o Vélez

Tumulto e correria são registrados fora da Arena Castelão após empate do Fortaleza com o VélezPolícia teve que intervir para dispersar envolvidos em briga generalizada
Uma briga generalizada envolvendo integrantes de torcida organizada do Fortaleza foi registrada na saída da Arena Castelão, na noite desta terça-feira, 12. A confusão ocorreu após o empate sem gols entre a equipe tricolor e o Vélez Sarsfield. As equipes jogaram em partida de ida válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores.
Na ocasião, o Leão registrou o seu menor público como mandante na competição continental. Vivendo uma má fase e vindo de uma goleada em casa diante do Botafogo, o Leão do Pici reuniu 27.955 torcedores presentes no Gigante da Boa Vista.
Testemunhas relataram ao Esportes O POVO tumulto e correria nos arredores do estádio, exigindo intervenção da polícia para dispersar os envolvidos. Em vídeo, é possível ver troca de socos entre homens. Com a chegada da polícia, os envolvidos nas confusões correm no sentido contrário à cavalaria.
Até o fechamento dessa matéria, não há informações confirmadas sobre feridos ou detenções no episódio.