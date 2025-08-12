Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Tumulto e correria são registrados fora da Arena Castelão após empate do Fortaleza com o Vélez

Tumulto e correria são registrados fora da Arena Castelão após empate do Fortaleza com o Vélez

Polícia teve que intervir para dispersar envolvidos em briga generalizada
Autor Iara Costa
Autor
Iara Costa Repórter do caderno de Esportes
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Uma briga generalizada envolvendo integrantes de torcida organizada do Fortaleza foi registrada na saída da Arena Castelão, na noite desta terça-feira, 12. A confusão ocorreu após o empate sem gols entre a equipe tricolor e o Vélez Sarsfield. As equipes jogaram em partida de ida válida pelas oitavas de final da Copa Libertadores.

Na ocasião, o Leão registrou o seu menor público como mandante na competição continental. Vivendo uma má fase e vindo de uma goleada em casa diante do Botafogo, o Leão do Pici reuniu 27.955 torcedores presentes no Gigante da Boa Vista.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Testemunhas relataram ao Esportes O POVO tumulto e correria nos arredores do estádio, exigindo intervenção da polícia para dispersar os envolvidos. Em vídeo, é possível ver troca de socos entre homens. Com a chegada da polícia, os envolvidos nas confusões correm no sentido contrário à cavalaria.

Até o fechamento dessa matéria, não há informações confirmadas sobre feridos ou detenções no episódio.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar