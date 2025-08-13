Paiva cita lesões, lamenta falta de sequência no Fortaleza e explica escolhas

Renato Paiva não conseguiu repetir nenhuma escalação desde sua chegada / Crédito: AURÉLIO ALVES

Fortaleza e Vélez não saíram do 0 a 0 no primeiro jogo das oitavas de final da Copa Libertadores. Após o confronto na Arena Castelão, na noite desta terça-feira, 12, o técnico Renato Paiva lamentou, entre outros pontos, a falta de sequência entre os titulares do Leão desde a sua chegada. Na coletiva, o treinador português também comentou sobre as lesões de Kuscevic e Lucca Prior — ocorridas durante a partida contra o El Fortín —, abordou a disputa pela lateral esquerda, falou sobre o processo de adaptação de Adam Bareiro e José Herrera e, por fim, comentou sobre possíveis reforços para o meio-campo ainda nesta janela de transferências.

O elevado número de desfalques tem impedido Paiva de repetir escalações. Desde a sua estreia, contra o Bahia, no dia 19 de julho, o treinador já mandou a campo seis formações iniciais diferentes. “Eu não gosto de lamentar falta de jogadores porque tenho outras soluções. A questão que eu aqui digo é a ausência dos três (Matheus Pereira, Pochettino e Moisés), não de um, mas dos três ao mesmo tempo, e a qual se juntam hoje o Kuscevic e o Lucca Prior. Não foi uma substituição que eu quisesse fazer, foi uma substituição forçada”, revelou Paiva. Situação na lateral esquerda Outro tema abordado na coletiva foi a titularidade de Diogo Barbosa na lateral esquerda. O defensor, que veio do Fluminense no início desta temporada, vem sendo bastante criticado por parte da torcida desde suas primeiras atuações.

Neste cenário, para aumentar a concorrência na posição, que já contava com Bruno Pacheco, o Fortaleza contratou, no último mês, o lateral Weverson, vindo do Arouca-POR. Paiva, no entanto, ponderou sobre o condicionamento físico do recém-chegado e revelou que Bruno Pacheco lida com uma lesão que o impediu de atuar nos últimos jogos. “Em relação à questão dos laterais, é muito simples. Entendo que o torcedor tem os seus gostos, mas o torcedor não sabe de coisas que se passam no trabalho. O Weverson vem de uma paragem larguíssima. Larguíssima. Jogou o último jogo, mas não aguentaria dois jogos seguidos”, disse. “Portanto, o Diogo traz mais rotinas, é um lateral mais equilibrado defensiva e ofensivamente e, portanto, foi a minha escolha […] Já o Pacheco anda com uma tendinite no joelho, que não permite estar neste momento a 100%. Ele está treinando, mas nota-se com alguma dificuldade. Valorizo o esforço dele, dele de fato querer treinar, mas essa tendinite não o põe 100%. E estes são jogos onde eu não posso, obviamente, arriscar”, ressaltou.

Adaptação dos “Hermanos” Durante a coletiva, Paiva também comentou sobre o desempenho dos atacantes argentinos José “Tuco” Herrera e Adam Bareiro. O primeiro vem recebendo oportunidades sob o comando do português e chegou a iniciar alguns dos últimos jogos como titular. Já o centroavante tem acumulado baixa minutagem desde a sua chegada. Na entrevista pós-jogo, Paiva ressaltou a importância do período de adaptação para ambos e revelou que Bareiro apresentou um “déficit físico” ao desembarcar no Pici. “Eu às vezes digo isto (que ambos precisam de adaptação). O Adam vem de um campeonato completamente diferente do nosso, e está com falta de ritmo. O Adam não foi convocado para o Corinthians, e começou-se logo a especular que o treinador não gostava do Adam”, disse Paiva.