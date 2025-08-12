Marinho diz que Fortaleza precisa "trabalhar calado" e dar resposta com vitórias

O atacante reconheceu a fase ruim do Leão do Pici, mas destacou que o elenco precisa continuar "persistindo e trabalhando" em busca da reação

“Quando a fase já não é tão boa, as coisas não dão certo. Temos que continuar persistindo e trabalhando. A resposta para o torcedor? A gente só consegue dar resposta com vitórias. Infelizmente, não conseguimos dar respostas com empate”, comentou.

Visivelmente incomodado com o empate do Fortaleza contra o Vélez Sarsfield , pelo jogo de ida das oitavas da Libertadores, o atacante Marinho concedeu entrevista na zona mista e foi sucinto: a única resposta para o torcedor, no momento, são vitórias. O jogador ainda disse que o elenco precisa “trabalhar calado”.

Sobre a partida contra o time argentino, Marinho destacou a estratégia defensiva do rival, mas ressaltou que o duelo está em aberto, já que qualquer vitória do Fortaleza no jogo da volta, em Buenos Aires, garante a classificação às quartas do torneio continental – feito que seria inédito para o clube cearense.

“A equipe deles estava montada mais para defender, não queria jogo. Em um jogo classificatório é isso. Eles fizeram a estratégia deles fora de casa. É um jogo que ficou aberto, zero a zero. Temos que ter inteligência e preparar bem. Temos o Campeonato Brasileiro pela frente também e já temos que virar a chave, porque é uma competição que precisamos somar”, disse.

Marinho dá razão à insatisfação dos torcedores

Ao reconhecer a péssima fase vivida pelo Fortaleza, Marinho também deu razão à insatisfação dos torcedores, que vaiaram o time após o empate com o Vélez. O atacante, além de projetar o embate contra o Fluminense, que ocorre já no final de semana, ressaltou que a melhor resposta é “com vitória”.