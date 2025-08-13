Renato Paiva explica saída de Lucca Prior contra o Vélez: "Substituição forçada"

Prior deixou a partida após o primeiro tempo para a entrada de Kervin Andrade

Em coletiva pós-jogo, o técnico explicou que a substituição foi para poupar o meia, que havia sentido a coxa. Ainda no início do primeiro tempo, o treinador leonino já havia sido obrigado a trocar o zagueiro Kuscevic por Emanuel Brítez, devido a uma lesão na virilha esquerda.

No jogo de ida das oitavas de final da Libertadores, o Fortaleza empatou sem gols com o Vélez Sarsfield , na Arena Castelão, na noite dessa terça-feira, 12. Na volta para o segundo tempo, Renato Paiva promoveu a segunda mudança na equipe: a saída de Lucca Prior para a entrada do venezuelano Kervin Andrade.

“Não foi uma substituição que eu quisesse fazer, foi uma substituição forçada. Isso tem a ver com a mudança de rotinas de trabalho, nós estamos tentando ter muito cuidado na transição de um trabalho para o outro”, disse Paiva sobre o camisa 38.

Sob o comando de Renato Paiva, Prior vinha ganhando espaço, com cinco jogos disputados — sendo quatro como titular. Agora, com a lesão do meia, o técnico terá de buscar novas alternativas para o setor. Ele admitiu que as baixas têm dificultado a definição de um time-base.

“Esse é o problema, nós não estamos a conseguir definir um 11, uma espinha dorsal. Tentamos, mas agora caiu o Kuscevic. O Lucca estava-se a afirmar na ausência do Pochettino e agora caiu também. Portanto, em vez de chorar nos problemas, temos que encontrar soluções”, ponderou.