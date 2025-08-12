Torcida vaia Deyverson e Diogo Barbosa em empate do Fortaleza na Libertadores

Após o apito final do juiz, os protestos de parte da torcida presente na Arena Castelão também foram direcionados ao elenco em geral

O empate sem gols do Fortaleza com o Vélez Sarsfield, na noite desta terça-feira, dia 12, na Arena Castelão, resultou em protestos dos torcedores presentes. Após o apito final, uma forte vaia foi direcionada ao elenco do Leão do Pici, enquanto, com a bola rolando, alguns jogadores foram alvos de críticas, como o atacante Deyverson e o lateral Diogo Barbosa.

Deyverson, que vem sendo o escolhido de Renato Paiva para atuar como titular, não fez uma boa partida. No início do segundo tempo, após se jogar no chão em tentativa de simular uma falta cometida por um jogador do Vélez, a torcida perdeu a paciência e vaiou o centroavante.