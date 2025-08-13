Negócios errados, brigas internas e falta de rendimento: os erros do Fortaleza

A equipe amarga a 18ª colocação no Campeonato Brasileiro e tem um desempenho ruim na Copa Libertadores

O Fortaleza vive um 2025 de decepções e maus resultados. A equipe amarga a 18ª colocação no Campeonato Brasileiro, tem um desempenho ruim na Copa Libertadores, e não fez contratações que elevassem o nível do elenco, sofrendo muitas críticas da torcida nesta parte.

