Fortaleza vende destaque da base para clube da primeira divisão de Portugal

O jovem já embarcou rumo à Europa para se apresentar ao novo clube
O Fortaleza acertou a venda do atacante Landerson, de 18 anos, para o Moreirense, clube da primeira divisão de Portugal. O atleta maranguapense assinou contrato de cinco anos e foi negociado por R$ 12,6 milhões — o Leão do Pici manteve 50% dos direitos econômicos do atleta. A informação foi divulgada inicialmente pelo Diário do Nordeste e confirmada pelo Esportes O POVO.

Revelado na base tricolor, Landerson chegou ao clube em 2021 para integrar o elenco Sub-17. Aos 16 anos, subiu para o time Sub-20, com o qual disputou a Copinha e se destacou. No profissional, atuou na Copa Fares Lopes de 2024. 

Utilizado como ponta, Landerson desempenha todas as funções do ataque e se destaca pelas habilidades de drible e velocidade. 

O Moreirense, novo destino do atacante, está consolidado na elite do futebol português e ocupa atualmente a sétima colocação. Na estreia do campeonato, venceu o Alverca por 1 a 0. Landerson já embarcou 

