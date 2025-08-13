Helton Leite tem atuação segura em estreia, e Fortaleza não sofre gol após 13 jogos

Helton Leite tem atuação segura em estreia, e Fortaleza não sofre gol após 13 jogosArqueiro de 34 anos disputa primeira partida pelo Leão no empate sem gols com o Vélez Sarsfield-ARG, pelas oitavas da Copa Libertadores
O empate sem gols com o Vélez Sarsfield, da Argentina, nessa terça-feira, 12, pelas oitavas de final da Libertadores, marcou a estreia do goleiro Helton Leite pelo Fortaleza. Pouco acionado, o experiente arqueiro teve atuação segura, e o Tricolor saiu de campo sem ser vazado pela primeira vez após 13 jogos.
De acordo com o Sofascore, o camisa 23 fez três defesas diante dos argentinos, sendo duas em arremates de dentro da área e afastou duas bolas aéreas. Com a bola nos pés, acertou 12 de 14 passes e também converteu 50% dos passes longos.
O goleiro, que estava no Deportivo La Coruña, da Espanha, assumiu o posto na concorrência com Vinicius Silvestre e Magrão e diante das lesões de João Ricardo e Brenno.
Na zona mista, após a partida, Helton Leite celebrou o fato de a defesa ter passado em branco. A última vez que o adversário não tinha balançado as redes do Tricolor havia sido em maio, no empate em 0 a 0 com o Atlético Bucaramanga-COL.
"Não vou dizer satisfeito, porque isso é fazer meu trabalho, então fico contente porque o sistema defensivo, de maneira geral, deu uma resposta. Concedemos poucas oportunidades para eles. De maneira geral, foi um jogo com poucas oportunidades. Foi um jogo muito disputado, com dois times com muita intensidade também e tendo um pouco de dificuldade na construção no meio-campo", avaliou o arqueiro.
"Seguir assim, porque isso foi apenas um jogo e faltam muitos nessa temporada. Agora é descansar, recuperar, porque o calendário aperta e sábado tem uma pedreira pela frente", completou Helton, referindo-se à partida contra o Fluminense, no Maracanã, pela 20ª rodada do Brasileirão.