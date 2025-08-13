Helton Leite tem atuação segura em estreia, e Fortaleza não sofre gol após 13 jogos

Goleiro Helton Leite estreou pela Fortaleza em jogo da Libertadores / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O empate sem gols com o Vélez Sarsfield, da Argentina, nessa terça-feira, 12, pelas oitavas de final da Libertadores, marcou a estreia do goleiro Helton Leite pelo Fortaleza. Pouco acionado, o experiente arqueiro teve atuação segura, e o Tricolor saiu de campo sem ser vazado pela primeira vez após 13 jogos. De acordo com o Sofascore, o camisa 23 fez três defesas diante dos argentinos, sendo duas em arremates de dentro da área e afastou duas bolas aéreas. Com a bola nos pés, acertou 12 de 14 passes e também converteu 50% dos passes longos.