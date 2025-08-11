Como chega o Vélez Sarsfield, rival do Fortaleza nas oitavas da Libertadores

Machuca está emprestado ao Vélez Sarsfield pelo Fortaleza até o fim de 2025 / Crédito: Divulgação/Vélez Sarsfield

Adversário do Fortaleza nesta terça-feira, 12, na Arena Castelão, pelas oitavas de final da Libertadores, o Vélez Sarsfield-ARG trata a partida com enorme importância, já que a temporada, no geral, não tem sido positiva nos torneios nacionais. O Esportes O POVO conversou com o jornalista argentino Maxi Értola, da rádio La Red, que deu detalhes de como o El Fortín chega para o duelo. Em 2024, o Vélez foi a sensação do futebol argentino e conquistou o título nacional, encerrando um jejum de 11 temporadas. Atualmente, aposta em um elenco jovem, com destaque para o atacante Maher Carrizo, de 19 anos, e para o experiente Brian Romero, artilheiro da equipe. Outro nome conhecido é Machuca, emprestado pelo próprio Fortaleza.

Além de Valdés, o técnico Guillermo Schelotto também não contará com o capitão e meio-campista Agustín Bouzat, que está no departamento médico. Segundo Maxi Értola, a tendência é que o comandante opte pela entrada do jovem Tobías Andrada, de 18 anos. No ataque, o time titular ainda deve contar com um velho conhecido da torcida tricolor: Machuca, emprestado pelo clube cearense. Castelão deve ter boa presença de torcedores argentinos

Diferente de 2024, a atual temporada não tem sido tão positiva para o Vélez no cenário nacional. Por isso, o clube se apega à campanha na Copa Libertadores — sentimento também compartilhado pelos torcedores. De acordo com Maxi, um grupo considerável de argentinos viajou a Fortaleza para acompanhar o jogo. + Confira mais notícias do Fortaleza Esporte Clube