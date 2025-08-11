Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Como chega o Vélez Sarsfield, rival do Fortaleza nas oitavas da Libertadores

O clube argentino, que vive momento ruim nacionalmente em 2025, aposta em um elenco jovem, com destaque para o atacante Maher Carrizo, de 19 anos
Autor Mateus Moura
Adversário do Fortaleza nesta terça-feira, 12, na Arena Castelão, pelas oitavas de final da Libertadores, o Vélez Sarsfield-ARG trata a partida com enorme importância, já que a temporada, no geral, não tem sido positiva nos torneios nacionais. O Esportes O POVO conversou com o jornalista argentino Maxi Értola, da rádio La Red, que deu detalhes de como o El Fortín chega para o duelo.

Em 2024, o Vélez foi a sensação do futebol argentino e conquistou o título nacional, encerrando um jejum de 11 temporadas. Atualmente, aposta em um elenco jovem, com destaque para o atacante Maher Carrizo, de 19 anos, e para o experiente Brian Romero, artilheiro da equipe. Outro nome conhecido é Machuca, emprestado pelo próprio Fortaleza.

“O principal jogador que o Vélez tem hoje é Maher Carrizo, atacante que, inclusive, o Grupo City quer comprá-lo. É rápido, habilidoso, driblador, com faro de gol e muita presença ofensiva. Atua como segundo atacante, embora, nas categorias de base, também tenha jogado como centroavante. Mas, nessa posição, quem joga é Braian Romero, artilheiro da equipe, embora Carrizo também tenha muitos gols”, contou o jornalista.

Para o segundo semestre, a diretoria do Vélez foi ao mercado em busca de reforços. Um deles, o meio-campista chileno Diego Valdés, chegou a ter negociações avançadas com o Fortaleza antes de assinar com o clube argentino. Sua trajetória por lá, no entanto, começou mal: chegou lesionado, voltou a se machucar e sequer estreou.

“Quanto aos reforços, não estão trazendo soluções: Diego Valdés, chileno que veio do América do México, ainda não jogou porque chegou lesionado, se machucou novamente e nem sequer foi para o banco de reservas. Está descartado contra o Fortaleza. Lisandro Magallán, outro reforço, zagueiro, é titular porque Valentín Gómez saiu, mas, contra o San Lorenzo, na quinta-feira passada, foi o pior jogador em campo e deixou muitas dúvidas”, avaliou.

Além de Valdés, o técnico Guillermo Schelotto também não contará com o capitão e meio-campista Agustín Bouzat, que está no departamento médico. Segundo Maxi Értola, a tendência é que o comandante opte pela entrada do jovem Tobías Andrada, de 18 anos. No ataque, o time titular ainda deve contar com um velho conhecido da torcida tricolor: Machuca, emprestado pelo clube cearense.

Castelão deve ter boa presença de torcedores argentinos

Diferente de 2024, a atual temporada não tem sido tão positiva para o Vélez no cenário nacional. Por isso, o clube se apega à campanha na Copa Libertadores — sentimento também compartilhado pelos torcedores. De acordo com Maxi, um grupo considerável de argentinos viajou a Fortaleza para acompanhar o jogo.

“Muitos torcedores estão viajando, ou viajaram ontem, para Fortaleza. Digo, uns 200 mais ou menos, talvez um pouco mais, 300 se quiser exagerar. Para o Vélez, este jogo é muito importante, porque no torneio local a situação não está boa. Na tabela anual, o time está perto da zona de rebaixamento, embora haja muitos clubes próximos, mas em pontuação está perto do descenso”, concluiu.

