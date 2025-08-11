Deyverson revela "luto" após goleada e cobra reação em campo: "Falar até papagaio fala"

Atacante Deyverson no jogo Fortaleza x Palmeiras, no Castelão, pelo Campeonato Brasileiro Série A 2025 / Crédito: Lucas Emanuel/FCF

Na véspera do duelo contra o Vélez Sarsfield-ARG, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o atacante Deyverson relatou que o Fortaleza teve um "dia de luto" depois da goleada sofrida contra o Botafogo, deu razão às cobranças da torcida e mostrou confiança em uma reação, destacando que os jogadores devem mostrar atitude em campo, e não ficar apenas no discurso. Em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, 11, no Pici, o camisa 18 alertou que a expulsão de Gustavo Mancha não é "desculpa" para a derrota por 5 a 0 para o Glorioso, sábado passado, 9, pelo Brasileirão, e que o elenco precisa se esforçar para reconquistar o apoio das arquibancadas.

"Logo, logo as coisas se encaixam e vão começar a dar resultado. Creio que, com o tempo, vai dando certo, agregando as coisas boas", projetou. "A gente tem um grupo muito qualificado. Eu sei que as derrotas apagam um pouco o brilho daquilo que o grupo realmente merece, pelas peças que temos, pelos jogadores que temos, pela diretoria que temos. [...] Quando o resultado começar a aparecer, a torcida vai voltar a ter a alegria que eles merecem", apontou. Titular do time de Renato Paiva, o atacante de 34 anos soma 23 partidas pelo Leão, com cinco gols marcados e uma assistência. Diante do Vélez, nesta terça, 12, às 19 horas, ele deve figurar entre os 11 iniciais mais uma vez.