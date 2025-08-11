Deyverson revela "luto" após goleada e cobra reação em campo: "Falar até papagaio fala"Atacante do Fortaleza diz que jogadores têm que "chamar responsabilidade" em momento ruim, dá razão às cobranças da torcida e mostra confiança em reação
Na véspera do duelo contra o Vélez Sarsfield-ARG, pelas oitavas de final da Copa Libertadores, o atacante Deyverson relatou que o Fortaleza teve um "dia de luto" depois da goleada sofrida contra o Botafogo, deu razão às cobranças da torcida e mostrou confiança em uma reação, destacando que os jogadores devem mostrar atitude em campo, e não ficar apenas no discurso.
Em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira, 11, no Pici, o camisa 18 alertou que a expulsão de Gustavo Mancha não é "desculpa" para a derrota por 5 a 0 para o Glorioso, sábado passado, 9, pelo Brasileirão, e que o elenco precisa se esforçar para reconquistar o apoio das arquibancadas.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
"A gente ficou num dia de luto depois dessa derrota. Não é desculpa, por ter um jogador a menos, porque eu joguei uma final (da Libertadores de 2024) contra o Botafogo, tinha um jogador a menos desde 5 minutos e eles foram campeões em cima de nós (Atlético-MG). Isso não é desculpa. A gente poderia estar focado, ligado em alguns detalhes que o treinador nos passa. Nós, jogadores, temos que chamar responsabilidade, saber que não foi um resultado bom, nem para nós, nem para o torcedor, que nos apoiou sempre", ponderou o centroavante.
Leia mais
"Entendo o torcedor, nunca vou entrar em atrito com torcedor nenhum. O torcedor é apaixonado, tem o direito de cobrar. Pode cobrar à vontade. Eu tiro como aprendizado, para que amanhã eu possa melhorar e dar felicidade ao torcedor que vem nos apoiar. Entendo essa tristeza do torcedor e tem toda razão de ficar triste", completou o atacante.
Entre elogios à torcida, ao elenco e aos companheiros recém-contratados, Deyverson deixou claro que acredita em uma recuperação do Tricolor no segundo semestre, sobretudo na Série A, em que o clube está na zona de rebaixamento.
"Logo, logo as coisas se encaixam e vão começar a dar resultado. Creio que, com o tempo, vai dando certo, agregando as coisas boas", projetou. "A gente tem um grupo muito qualificado. Eu sei que as derrotas apagam um pouco o brilho daquilo que o grupo realmente merece, pelas peças que temos, pelos jogadores que temos, pela diretoria que temos. [...] Quando o resultado começar a aparecer, a torcida vai voltar a ter a alegria que eles merecem", apontou.
Titular do time de Renato Paiva, o atacante de 34 anos soma 23 partidas pelo Leão, com cinco gols marcados e uma assistência. Diante do Vélez, nesta terça, 12, às 19 horas, ele deve figurar entre os 11 iniciais mais uma vez.
"Falar até papagaio fala"
Com o duelo diante dos argentinos logo depois de uma goleada em casa, Deyverson diz que a torcida voltará a encher o Castelão a partir de uma resposta positiva em campo, o que fez o atacante alertar que é momento de falar menos e mostrar mais.
"Para a torcida encher o estádio é com vitórias, momentos bons. Que às vezes a vitória nem aconteça, mas a dedicação, a garra, isso mostra o carinho pelo clube, pelo torcedor que vai nos apoiar. Entendo essa frustração do torcedor, quero muito que ele esteja conosco em todos os momentos, quero muito dar alegria para eles. Da mesma forma que eu fui recebido no aeroporto com carinho, quero mostrar esse carinho por eles", disse o camisa 18.
"Pode ter certeza que esse momento vai passar. Temos um grupo muito qualificado, um clube que merece todo o respeito, um torcedor que merece muito respeito. [...] Para poder voltar essa alegria, esse alto astral do torcedor, que merece muito, é jogando, fechando a boquinha, calado, porque falar, até papagaio fala. A gente tem que jogar e demonstrar isso dentro de campo e dar a vitória para o torcedor e para o clube", completou.