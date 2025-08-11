Fortaleza é apontado como melhor base do Nordeste por portal especializado; entenda

A equipe Tricolor faz grande campanha no Brasileiro Sub-20 / Crédito: João Moura/Fortaleza EC

O Fortaleza foi eleito pelo portal Brazuca, especializado em categorias de base, como a melhor base do Nordeste. Utilizando um sistema de pontos acumulados, o Leão atingiu o somatório de 1177, o que também credencia a equipe cearense a 10ª colocação no recorte de todos os times brasileiros. Para a somatória, foram consideradas as conquistas de Copa Seromo Sub-15 e Sub-16 e da Liga Ceará Sub-13, Copa Manjadinho e da Liga Ceará, como também as convocações de João Lucas, para o Sub-17 masculino, e Greise, para o Sub-15 feminino.

"A base do Fortaleza alcança, com orgulho, o posto de ser a melhor do Nordeste, fruto de um trabalho pautado em planejamento estratégico sólido e visão de longo prazo. A mudança de processos internos e a potencialização de uma nova cultura transformaram o ambiente formativo, criando condições para que nossos jovens talentos se desenvolvam plenamente. O comprometimento de todos os envolvidos, aliado ao apoio irrestrito da direção, foi determinante para esse marco", disse o executivo. Já Erisson Matias, Gerente das Categorias de Base do Fortaleza, afirma que a boa colocação do clube é uma "revisão histórica" feita em cima das conquistas do clube nos últimos dois anos. "A recente revisão dos critérios de avaliação corrige uma injustiça histórica, já que, há pelo menos dois anos, o Fortaleza é protagonista no cenário da base regional. Essa posição de destaque não é obra do acaso, mas resultado de disciplina, metodologia e investimento contínuo. A presença no Top 10 do ranking nacional reforça a força do nosso projeto e o respeito conquistado no Brasil", disse o dirigente.