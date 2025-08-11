Fortaleza é apontado como melhor base do Nordeste por portal especializado; entenda

Fortaleza é apontado como melhor base do Nordeste por portal especializado; entendaNa somatória dos pontos, foram consideradas as conquistas de Copa Seromo Sub-15 e Sub-16 e da Liga Ceará Sub-13, Copa Manjadinho e da Liga Ceará
O Fortaleza foi eleito pelo portal Brazuca, especializado em categorias de base, como a melhor base do Nordeste. Utilizando um sistema de pontos acumulados, o Leão atingiu o somatório de 1177, o que também credencia a equipe cearense a 10ª colocação no recorte de todos os times brasileiros.
Para a somatória, foram consideradas as conquistas de Copa Seromo Sub-15 e Sub-16 e da Liga Ceará Sub-13, Copa Manjadinho e da Liga Ceará, como também as convocações de João Lucas, para o Sub-17 masculino, e Greise, para o Sub-15 feminino.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
Um dos motivos para o crescimento da base tricolor no cenário nacional é a estrutura do CT Ribamar Bezerra, que hoje conta com quatro campos oficiais, sendo um sintético, dois campos auxiliares, refeitório, academia, departamento médico, fisioterapia, espaço destinado à crioterapia, alojamentos e área de lazer.
As categorias de base da equipe também possuem um setor de inteligência próprio, cuja função é captar, formar, e desenvolver os jovens atletas. Além disso, os jovens atletas tricolores também contam com um setor psicossocial, formado por assistentes sociais, psicólogos e pedagogas, que buscam auxiliar na formação integral do jogador.
Leia mais
Irlando Gomes, diretor das categorias de base do clube, comemorou a conquista do Fortaleza e afirmou que a bonificação veio após a mudança de processos internos e a adoção de um planejamento que visa o longo prazo.
"A base do Fortaleza alcança, com orgulho, o posto de ser a melhor do Nordeste, fruto de um trabalho pautado em planejamento estratégico sólido e visão de longo prazo. A mudança de processos internos e a potencialização de uma nova cultura transformaram o ambiente formativo, criando condições para que nossos jovens talentos se desenvolvam plenamente. O comprometimento de todos os envolvidos, aliado ao apoio irrestrito da direção, foi determinante para esse marco", disse o executivo.
Já Erisson Matias, Gerente das Categorias de Base do Fortaleza, afirma que a boa colocação do clube é uma "revisão histórica" feita em cima das conquistas do clube nos últimos dois anos.
"A recente revisão dos critérios de avaliação corrige uma injustiça histórica, já que, há pelo menos dois anos, o Fortaleza é protagonista no cenário da base regional. Essa posição de destaque não é obra do acaso, mas resultado de disciplina, metodologia e investimento contínuo. A presença no Top 10 do ranking nacional reforça a força do nosso projeto e o respeito conquistado no Brasil", disse o dirigente.
"Seguimos formando atletas e cidadãos, com a certeza de que nosso caminho é sólido e consistente. Esse reconhecimento não é apenas um título, mas a validação de um trabalho sério, humano e eficiente", complementou.Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente