Fortaleza fica em situação difícil após goleada para o Botafogo

O Fortaleza foi goleado por 5 a 0 pelo Botafogo neste sábado, 10, na Arena Castelão, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A derrota deixou o Leão no Z4 em mais uma rodada e deixou em evidencia algumas carências da equipe.

Para os comentaristas do programa Esportes do POVO, da rádio O POVO CBN, a expulsão do zagueiro Gustavo Mancha não justifica um placar tão elástico. No debate, a fragilidade do time nas bolas paradas também foi algo ressaltado pelos profissionais.