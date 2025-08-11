Fortaleza fica em situação difícil após goleada para o Botafogo

Fortaleza fica em situação difícil após goleada para o BotafogoPara os comentaristas do programa Esportes do POVO, da rádio O POVO CBN, a expulsão do zagueiro Gustavo Mancha não justifica um placar tão elástico
O Fortaleza foi goleado por 5 a 0 pelo Botafogo neste sábado, 10, na Arena Castelão, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A derrota deixou o Leão no Z4 em mais uma rodada e deixou em evidencia algumas carências da equipe.
Para os comentaristas do programa Esportes do POVO, da rádio O POVO CBN, a expulsão do zagueiro Gustavo Mancha não justifica um placar tão elástico. No debate, a fragilidade do time nas bolas paradas também foi algo ressaltado pelos profissionais.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos