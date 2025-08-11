Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Fortaleza fica em situação difícil após goleada para o Botafogo

Fortaleza fica em situação difícil após goleada para o Botafogo

Para os comentaristas do programa Esportes do POVO, da rádio O POVO CBN, a expulsão do zagueiro Gustavo Mancha não justifica um placar tão elástico
Autor Esportes O POVO
Autor
Esportes O POVO Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Fortaleza foi goleado por 5 a 0 pelo Botafogo neste sábado, 10, na Arena Castelão, em duelo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. A derrota deixou o Leão no Z4 em mais uma rodada e deixou em evidencia algumas carências da equipe.

Para os comentaristas do programa Esportes do POVO, da rádio O POVO CBN, a expulsão do zagueiro Gustavo Mancha não justifica um placar tão elástico. No debate, a fragilidade do time nas bolas paradas também foi algo ressaltado pelos profissionais.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Leia mais

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Tags

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar