Árbitro assistente tropeça e se lesiona durante Fortaleza e Botafogo

Árbitro assistente tropeça e se lesiona durante Fortaleza e BotafogoO árbitro assistente Jorge Eduardo Bernardi se lesionou após tropeçar em uma bola que estava posta na lateral do campo
O árbitro assistente Jorge Eduardo Bernardi passou por um momento inusitado durante o duelo entre Fortaleza e Botafogo, que ocorreu na noite deste sábado, 9, e foi válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Atuando como bandeirinha no duelo entre as equipes, Bernardi tropeçou em uma bola postada na lateral do campo enquanto corria para acompanhar um lance e caiu sobre o próprio ombro.
A partida em questão foi vencida pelos cariocas pelo placar de 5 a 0.
Após o lance, que ocorreu no minuto 27 da segunda etapa, o profissional foi visto chorando e com expressão de muitas dores. Devido ao acontecido, a partida ficou paralisada por volta de cinco minutos e após a constatação de que o bandeirinha não teria condições de retornar ao exercício da função, o mesmo foi substituído pelo quarto árbitro, Lucas Guimarães Rechatiko Horn.
Miguel Júnior, da rádio O POVO CBN, informa que o assistente tem uma suspeita de fratura na clavícula e tomou injeção para diminuir as dores. Ainda segundo o repórter, o árbitro foi levado para um hospital particular na capital cearense, onde fará exames no local atingido.
Bernardi tem 44 anos e é filiado a Federação Gaúcha de Futebol. Na partida deste sábado, integrou a um quarteto de arbitragem totalmente gaúcho, liderado por Anderson Daronco.
Fortaleza é goleado pelo Botafogo
Em mais uma atuação apática na Série A, o Fortaleza foi goleado pelo Botafogo-RJ pelo placar de 5 a 0, na noite deste sábado, 9. O Tricolor ficou com um a menos ainda no começo do primeiro tempo, após a expulsão de Gustavo Mancha.
Os gols da partida foram anotados por Marçal, em duas oportunidades, Arthur Cabral e David Ricardo, ambos ex-Ceará, e Matheus Martins.
O resultado deixou o Leão estacionado na 18ª colocação com apenas 15 pontos conquistados. Na próxima rodada do Brasileirão, o time vai até o Rio de Janeiro encarar outro carioca, o Fluminense, no sábado, 16, às 16 horas.