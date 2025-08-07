O Fortaleza acertou em contratar mais um goleiro para a temporada?Os comentaristas do programa Esportes do POVO falaram sobre a movimentação e os riscos que ela pode trazer para a sequência da temporada
Com a contratação de Helton Leite, o Fortaleza chegou a cinco goleiros no elenco atual. Com as lesões de Brenno e João Ricardo e as incertezas que pairam sobre Magrão e Vinicius Silvestre, o arqueiro ex-La Coruña desponta como o principal nome para a posição.
O Tricolor desembolsou 300 mil euros, equivalente a R$ 1,9 milhão na cotação atual, para contar com o atleta de 34 anos. Pelos valores, a movimentação trouxe lembranças da vinda do goleiro Santos, que custou 1 milhão de dólares para o clube e atuou pouco no ano de 2024.
Os comentaristas do programa Esportes do POVO, da rádio O POVO CBN, falaram sobre a movimentação e os riscos que ela pode trazer para a sequência da temporada.