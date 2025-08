Erros individuais foram cruciais para o empate do Fortaleza?

Carrilo marcou o gol de empate do Corinthians aos 49 minutos da etapa final

O Fortaleza esteve a frente do placar durante quase 90 minutos da partida contra o Corinthians no último domingo, 3, na Neo Química Arena. Porém, a vitória leonina escapou há dois minutos para o fim do duelo.

Os pontos novamente perdidos por falhas do Tricolor foi assunto no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN.