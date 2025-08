Fortaleza completa 12 jogos seguidos sofrendo gols em 2025

O sistema defensivo do Fortaleza tem sido um dos pontos mais vulneráveis da equipe na temporada. Em 2025, o time já disputou 42 partidas e sofreu 45 gols, uma média que ultrapassa um gol por jogo (1,07). A estatística evidencia a dificuldade do Leão em manter solidez na retaguarda.

Nos últimos 12 jogos, o Fortaleza foi vazado em todos, somando 21 gols sofridos nesse recorte, o equivalente a quase 2 gols por partida (1,75 gol). A última vez que o time passou um jogo inteiro sem ser vazado foi no empate por 0 a 0 com o Atlético Bucaramanga, pela Copa Libertadores, no dia 13 de maio. Desde então, a equipe levou gols em compromissos válidos por Brasileirão, Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Libertadores.