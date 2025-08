Artilheiro do Fortaleza, Lucero vive jejum de quase três meses sem gols

A última vez que Lucero marcou um gol foi no dia 10 de maio, contra o Juventude, no Presidente Vargas, pelo Campeonato Brasileiro. Naquela ocasião, o centroavante foi o grande destaque da partida, com dois gols e uma assistência. Desde então, porém, o desempenho técnico caiu e o longo jejum começou.

Embora ainda ostente o posto de artilheiro do Fortaleza em 2025, Lucero segue em má fase e com um longo jejum de gols. O centroavante argentino está próximo de completar três meses sem balançar as redes, período em que participou de 12 jogos, entre duelos pela Série A, Libertadores, Copa do Nordeste e Copa do Brasil.

Com o técnico Renato Paiva, Lucero até começou ganhando oportunidades no time titular, na estreia do comandante, contra o Bahia, na Arena Castelão. O camisa 9, entretanto, não correspondeu em campo: não finalizou uma vez sequer e teve apenas 21 ações com a bola. Nos três jogos seguintes, o argentino viu Deyverson assumir a posição na grande área e se firmar, tendo feito dois gols nesse período.

Este é o segundo maior período sem tentos do atacante durante sua passagem pelo Leão do Pici. O pior ocorreu na temporada passada, quando o “El Gato” ficou 17 partidas consecutivas sem marcar, entre o final de agosto e o início de dezembro. Apesar da sequência ruim, o argentino terminou 2024 como artilheiro da equipe, com 23 gols, um a menos do que os que conseguiu em 2023.

Mesmo com o momento de baixa, Lucero segue no topo da artilharia do Fortaleza em 2025. São 11 gols marcados, sendo metade nos primeiros meses da temporada: dois na Copa do Nordeste, contra o Moto Club-MA e o Vitória, e quatro no Campeonato Cearense, diante do Ceará (1), Cariri (2) e Ferroviário (1).

No ranking de goleadores do Tricolor neste ano, Breno Lopes e Yago Pikachu dividem a segunda posição, com seis tentos marcados, seguindo-se Deyverson, que totaliza cinco bolas na rede. O atacante Moisés, que está lesionado e soma quatro gols, completa o top 5.