Paiva lamenta empate, cita "peso emocional" e convoca torcida do Fortaleza

Após abrir o placar logo no início e sofrer um gol a três minutos do fim, o Fortaleza empatou em 1 a 1 com o Corinthians no último sábado, 2, pela 18ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Após uma queda de desempenho na etapa final do duelo, o técnico Renato Paiva destacou, na coletiva pós-jogo, o impacto que a atual posição do Leão na tabela pode ter tido nessa oscilação durante o segundo tempo.

Além do “peso emocional”, o treinador português também lamentou “os três pontos perdidos por detalhe”, após a equipe ter ficado à frente no placar por mais de 90 minutos, e convocou a torcida leonina a comparecer ao confronto contra o Botafogo, no próximo sábado, 9, na Arena Castelão.