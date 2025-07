Deyverson apoia Magrão após pênaltis contra o Grêmio: "É o primeiro a chegar nos treinos"

Goleiro Magrão cometeu dois pênaltis na derrota do Leão / Crédito: EDU ANDRADE/FATOPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O Fortaleza foi derrotado pelo Grêmio na noite desta terça-feira, 29, em jogo atrasado da 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Com o revés girando em torno de duas penalidades cometidas pelo goleiro Magrão com menos de 15 minutos de jogo, o atacante Deyverson saiu em defesa do arqueiro e ressaltou o comprometimento dele nos treinamentos, justificando a titularidade. O ofensivo disse ainda que pênalti é loteria e que o erro foi de todo o grupo, aproveitando para destacar que a união é o que vê de "mais lindo no Fortaleza". A fala aconteceu ainda no intervalo de jogo, com 2 a 1 no placar, que não mudou até o apito final. Após o segundo pênalti cometido por Magrão, Deyverson foi conversar com ele próximo à trave, para passar confiança.