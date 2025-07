Kuscevic lamenta pênaltis do Fortaleza contra o Grêmio, mas destaca atuação: "Mostramos uma melhora"

Um dos capitães do elenco do Fortaleza , o zagueiro Benjamín Kuscevic lamentou a derrota para o Grêmio na noite desta terça-feira, 29, em jogo atrasado da 14ª rodada da Série A. Em entrevista ainda no campo de jogo, o chileno citou os pênaltis cometidos pelo Leão e ressaltou que o grupo vai seguir trabalhando para tirar o time do Z-4 do certame.

Com o resultado negativo diante do Imortal, o time do Pici desperdiçou a chance de sair do Z-4 e segue na 18ª colocação da tabela, com 14 pontos somados. O próximo compromisso do Tricolor de Aço será no domingo, 3, diante do Corinthians, fora de casa.