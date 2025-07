Fortaleza sofreu gols em todos os últimos 11 jogos que disputou

Foram 22 tentos nesse recorte citado, o que representa uma média de dois gols sofridos por jogo. No período, o Fortaleza amargou oito derrotas, dois empates e uma única vitória, contra o RB Bragantino, já com o técnico Renato Paiva no comando.

Diante do Grêmio nesta terça-feira, 29, o Fortaleza sofreu sua primeira derrota sob o comando de Renato Paiva, e um aspecto certamente está em evidência para o treinador: os problemas no sistema defensivo. O Leão, nos últimos 11 jogos que disputou, sofreu gols em todos eles.

A última vez que o sistema defensivo do Leão do Pici terminou um confronto sem ser vazado foi há mais de dois meses, contra o Atlético Bucaramanga-COL, no empate sem gols entre as equipes na Arena Castelão, pela fase de grupos da Copa Libertadores.

Na Série A do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza tem a terceira pior defesa entre todos os times, com 23 gols sofridos. O time cearense só não está pior que o Sport (25), lanterna do torneio, e o Juventude (35), vice-lanterna.