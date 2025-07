Renato Paiva projeta duelo fora de casa: "Que seja difícil para o Grêmio também"

Renato Paiva durante treino aberto do Fortaleza / Crédito: Samuel Setubal

O Fortaleza enfrenta o Grêmio nesta terça-feira, 28, às 20h30min, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS), em rodada atrasada do Campeonato Brasileiro. O Tricolor pretende manter as boas atuações e vencer sua primeira partida fora de casa no duelo contra o Imortal. Invicto em dois jogos, o treinador Renato Paiva projetou o duelo contra a equipe sulista em coletiva após a vitória por 3 a 1 sobre o RB Bragantino. O técnico ressaltou a dificuldade de atuar fora de casa, mas pediu para que seus jogadores mantivessem a qualidade do futebol jogado nos dois últimos jogos.