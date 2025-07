Paiva vê Moisés "frustrado por querer ajudar" e prega cautela para retorno de lesão

Atacante Moisés em treino do Fortaleza no Centro de Excelência Alcides Santos / Crédito: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Diante do Bragantino, o Fortaleza conseguiu quebrar uma sequência de 10 jogos sem vencer, marcando também o primeiro triunfo de Renato Paiva no comando da equipe. Ainda assim, o técnico português conta com um número elevado de jogadores no departamento médico. Entre eles, destacou o ponta Moisés na coletiva após o jogo, relembrando de quando tentou contratar o atleta — ainda no futebol mexicano. Em campo, Paiva utilizou Breno Lopes pelo lado esquerdo e José Herrera na segunda etapa, na mesma posição. Para ele, o plantel está muito bem servido de pontas, mas destaca que o retorno do camisa 21 seria positivo por ser um atleta decisivo. O Tricolor bateu o Massa Bruta por 3 a 1 neste domingo, 27, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, e pode deixar o Z-4 caso vença o Grêmio nesta terça, 29.