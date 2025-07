Fortaleza começa a dar sinais de melhora com Renato Paiva, opina Thiago Minhoca

A vitória do Fortaleza sobre Bragantino interrompeu um jejum de dez jogos sem vencer e colocou um time a um novo triunfo para a sair da zona de rebaixamento. Para o comentarista Thiago Minhoca, o desempenho do Tricolor em campo passa pelas melhorias implementadas pelo treinador Renato Paiva na equipe. O comentário foi feito no programa Esportes do POVO, da Rádio O POVO CBN.