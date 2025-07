Sem Pochettino, Fortaleza embarca em voo fretado para encarar o Grêmio

Em voo fretado, a delegação do Fortaleza embarcou na tarde desta segunda-feira, 28, para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, onde vai encarar o Grêmio nesta terça-feira, 29, às 20h30min, na Arena do Grêmio, em duelo atrasado da 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Para o importante jogo, que é um confronto direto na tabela de classificação – três pontos separam o Leão (18º) do Imortal (14º) –, o técnico Renato Paiva tem uma lista considerável de desfalques, todos por lesão. Uma das ausências é o meia Pochettino, que sofreu um estiramento ligamentar no joelho direito durante a partida contra o RB Bragantino.