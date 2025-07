Paiva valoriza experiência de Deyverson e cita "parte psicológica" para titularidade

A vitória por 3 a 1 do Fortaleza sobre o RB Bragantino, nesse último sábado, 26, marcou o reencontro do Leão do Pici com a vitória e do atacante Deyverson com as redes. Autor do primeiro gol leonino no duelo, o atacante de 34 anos voltou a balançar o barbante adversário após um jejum de oito jogos e 80 dias sem marcar.

Após a vitória, a primeira do Fortaleza sob o comando de Renato Paiva, o técnico português explicou quais foram suas motivações para a entrada do atacante entre os onze iniciais.