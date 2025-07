Paiva elogia jogadores, valoriza Fortaleza "com fome" e avisa: "É daqui para cima"

Após conquistar a primeira vitória no comando do Fortaleza, o técnico Renato Paiva enalteceu a postura dos jogadores no 3 a 1 sobre o RB Bragantino, nesse sábado, 26, na Arena Castelão, pela 17ª rodada da Série A. O treinador português aprovou o time "com fome" de triunfo e projetou evolução com o decorrer do trabalho.

Depois da estreia com empate sem gols diante do Bahia, Paiva teve a semana livre para trabalhar visando o duelo diante do Massa Bruta e conseguiu implementar algumas ideias. O Tricolor voltou a mostrar intensidade e teve bastante volume de jogo, dominando as ações no Gigante da Boa Vista.