Bola parada, pressão e volume: Fortaleza mostra nova cara em 1ª vitória com Paiva

Leão marca dois gols a partir de escanteios, volta a mostrar intensidade diante do RB Bragantino e termina partida com 21 finalizações

O Leão abriu o placar logos no primeiros minutos, quando Deyverson aproveitou cobrança de Pochettino e cabeceou firme. Quinze minutos depois, em jogada ensaiada após outro escanteio batido pelo meia argentino, Matheus Pereira achou Kuscevic, que mergulhou e fez o segundo gol. Paiva confirmou que quer usar a bola parada como trunfo e revelou que atrasou a entrada da torcida no treino aberto de sexta-feira, 25, para aprimorar o quesito.

A semana livre para treinos do Fortaleza pareceu ter sido bem aproveitada pelo recém-chegado Renato Paiva. Na vitória por 3 a 1 sobre o RB Bragantino , nesse sábado, 26, na Arena Castelão, pela 17ª rodada da Série A , o Tricolor mostrou os primeiros indícios do trabalho do treinador português, com êxito nas bolas paradas, intensidade para pressionar e alto número de finalizações.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

"Ontem (sexta-feira, 25), foi um momento muito especial para nós, no envolvimento da torcida com o grupo de jogadores e com o clube, chamar a torcida para perto de nós. Começamos a ganhar o jogo ontem, com esta proximidade, esta sinergia que nós criamos. No entanto, a torcida esperou um bocadinho mais lá fora do que devia exatamente porque tivemos a treinar bolas paradas. Não só ontem, estivemos a trabalhar ao longo da semana, as defensivas e as ofensivas. Temos jogadores bons que executam, jogadores bons que chegam, jogadores inteligentes que aparecem, o caso do segundo gol. Portanto, é uma estratégia, uma ferramenta que esta equipe tem que ter. Isso é fruto do trabalho, não aparece por acaso. E, sim, vamos continuar a trabalhá-las", explicou.

Pressão na saída de bola

Mesmo após construir a vantagem parcial contra o Massa Bruta, o Fortaleza continuava pressionando a saída de bola da equipe paulista, mostrando intensidade desde o ataque para tentar retomar a bola. Os visitantes conseguiram diminuir no fim do primeiro tempo, com Pitta, mas Prior garantiu o triunfo tricolor nos primeiros instantes da segunda etapa.

O Leão terminou o embate no Castelão com 24 desarmes, contando com boa atuação dos volantes Lucas Sasha e Matheus Pereira. Deyverson e Marinho também incomodavam os rivais para recuperar a posse, inclusive quando o goleiro Lucão, do RB Bragantino, era acionado com os pés. A estratégia surtiu efeito no gol de Prior e também em outras oportunidades criadas.