Ex-Fortaleza, Borrero faz primeiro gol pelo América de Cali e se destaca em vitória

Borrero marcou o primeiro gol pelo América de Cali, que também foi o primeiro do atleta no ano / Crédito: reprodução/América de Cali no Instagram

Ex-Fortaleza, o atacante Dylan Borrero marcou um dos gols da vitória do América de Cali sobre o Rionegro Águilas por 2 a 1, nesse sábado, 26, em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Colombiano Clausura. Este foi o primeiro gol do atleta pelo América e também na temporada. O tento do jogador colombiano foi anotado aos quatro minutos do segundo tempo, após contra-ataque. Na ocasião, o camisa 8 recebeu a bola livre de marcação, trouxe a bola para o pé direito e finalizou de fora da área, ampliando o placar e fazendo o gol que definiu a partida em favor dos Escarlates.