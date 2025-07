Fortaleza conquista 1ª vitória com Paiva e encerra sequência negativa na Série A

A situação na tabela, porém, continua delicada. O Tricolor do Pici ocupa a 18ª posição, com 14 pontos, mesma pontuação do Vasco da Gama, primeiro clube fora da zona de rebaixamento

A paz que Renato Paiva precisava para trabalhar pode ter começado a ser estabelecida. Sob o comando do técnico português, o Fortaleza venceu o Red Bull Bragantino por 3 a 1, na Arena Castelão, pela 17ª rodada da Série A. Foi o primeiro triunfo do Leão sob o comando do treinador.

Na estreia, no último sábado, 19, diante do Bahia, os torcedores já haviam chamado a atenção para a entrega da equipe em campo, diferente do que vinha acontecendo com Vojvoda. No entanto, a vitória não veio, e o time ficou no empate por 1 a 1 com o Tricolor da Boa Terra.