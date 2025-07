Deyverson destaca papel da torcida em vitória do Fortaleza: "Demonstração de amor"

O atacante disse que, no futebol, a importância do torcedor é de 90%, enquanto os jogadores fazem os 10% restantes

Responsável por marcar um dos gols do Fortaleza na vitória sobre o RB Bragantino neste sábado, dia 26, Deyverson destacou o papel fundamental que a torcida teve no resultado final do jogo. Em entrevista após o triunfo por 3 a 1 do Leão, o centroavante falou da importância da presença dos tricolores no treino aberto, na véspera do confronto, a qual classificou como uma “demonstração de amor”.

“Muito feliz. Acho que a torcida, não é desde ontem, é desde sempre. Eu sempre joguei contra, e a torcida do Fortaleza sempre foi maravilhosa, sempre apoiou em todos os momentos. Ontem (no treino aberto) foi uma demonstração de amor que eles têm pelo clube. O torcedor tem um papel importantíssimo. Eu sempre digo: o torcedor é 90% e o jogador é 10%. O que seria de nós sem esse apoio, sem essa festa?”, contou.