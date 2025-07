Prior marca primeiro gol com a camisa do Fortaleza em vitória contra o Bragantino

O feito não apenas abriu sua contagem pessoal, mas também consolidou um triunfo importante do Tricolor do Pici.

O jovem Lucca Prior, de apenas 21 anos, viveu uma noite inesquecível neste sábado, 26. O meia marcou seu primeiro gol com a camisa do Fortaleza na vitória por 3 a 1 sobre o Red Bull Bragantino , pela Série A do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O gol, aliás, foi um verdadeiro golaço. Após um rebote mal executado pelo goleiro Lucão, do Massa Bruta, a bola sobrou nos pés de Prior, que, com ousadia, arriscou do meio de campo e acertou em cheio o fundo das redes, arrancando aplausos da torcida presente no Castelão.

Curiosamente, o jovem nem sequer havia sido escalado por Renato Paiva para iniciar a partida entre os titulares. Contudo, uma lesão sofrida por Pochettino ainda no primeiro tempo abriu espaço para que o meia entrasse em campo. Aproveitando a oportunidade, ele não só marcou, como deixou ótima impressão ao treinador português.

Contratado junto ao Athletico Paranaense, inicialmente para reforçar o elenco sub-20, Lucca Prior já chamava atenção desde a era Vojvoda, quando começou a figurar entre os relacionados para os jogos da equipe principal. Até aqui, soma nove partidas com a camisa do Leão e, agora, tem seu primeiro gol como profissional