Emprestado pelo Fortaleza, Calebe estreia pelo Alavés com assistência em amistoso

Calebe foi emprestado pelo Fortaleza ao Alavés da Espanha / Crédito: Reprodução/Redes Sociais/Alaves

Em sua primeira partida ao lado de seus novos companheiros, Calebe, ex-Fortaleza, deu a assistência para o primeiro gol da vitória do Alavés sobre o CD Castellón por 2 a 1. A partida amistosa foi realizada na manhã deste sábado, 26. No amistoso contra a equipe da 2ª divisão espanhola, o meia, que iniciou no banco de reservas a escolha do técnico Eduardo Coudet, ex-Internacional, entrou em campo no intervalo para mudar o cenário do confronto.