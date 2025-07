CBF divulga tabela detalhada da Série A até a 22ª rodada; veja jogos do Fortaleza

Ocupando a 19ª colocação na classificação, o Fortaleza vai enfrentar o Botafogo no dia 9, sábado, às 20h30min (de Brasília), na Arena Castelão. O duelo será válido pela 19ª rodada do certame.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) divulgou a tabela detalhada do Brasileirão Série A até a 22ª rodada na noite desta sexta-feira, 25. No documento, a entidade definiu as datas dos confrontos válidos pelas rodadas 19, 20, 21 e 22.

Uma semana depois, o Leão vai visitar o Fluminense no Maracanã. Os times vão medir forças às 16 horas do sábado, 16. Na sequência, o time do Pici encara o Mirassol, em casa, no dia 23, sábado, e o Internacional, em Porto Alegre, no dia 31, domingo.

Antes dos jogos citados, a equipe de Renato Paiva ainda joga contra Bragantino neste sábado, 26, no Castelão, e Corinthians, no próximo domingo, 3 de agosto, em São Paulo.

Confira os jogos do Fortaleza até a 22ª rodada da Série A: