Deyverson marca e põe fim a jejum de 80 dias sem gols pelo Fortaleza

Autor do primeiro gol da vitória do Fortaleza sobre o RB Bragantino, Deyverson encerrou um longo período sem balançar as redes. Antes do tento anotado na noite deste sábado, 26, na Arena Castelão, o centroavante amargava um jejum de 80 dias. A última vez que Deyverson havia anotado um gol pelo Fortaleza foi contra o Colo-Colo, no dia 6 de maio. Na ocasião, o atacante tricolor contribuiu na goleada por 4 a 0 sobre o time chileno, em duelo válido pela fase de grupos da Copa Libertadores.